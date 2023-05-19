Врублевская (Борисенко) Мария Дмитриевна
Место рожденияВорошиловградская область, Свердловский район, шахтный поселок Володарск
Дата рождения02.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927
Отец: Борисенко Дмитрий
Мать: не указана
Ворошиловградская область, Свердловский район, шахтный поселок Володарск
Рождение ребёнка
17.02.1946
Сын: Врублевский Анатолий Адольфович
Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1950
Сын: Врублевский Александр Адольфович
Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич
Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.11.1952
Сын: Врублевский Юрий Адольфович
Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Антонина Адольфовна
Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич
Смерть
Неизвестно
Украина