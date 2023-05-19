Врублевская (Борисенко) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевская (Борисенко) Мария Дмитриевна

Место рождения

Ворошиловградская область, Свердловский район, шахтный поселок Володарск

Дата рождения

02.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927

Отец: Борисенко Дмитрий

Мать: не указана

Ворошиловградская область, Свердловский район, шахтный поселок Володарск
Рождение ребёнка
17.02.1946

Сын: Врублевский Анатолий Адольфович

Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1950

Сын: Врублевский Александр Адольфович

Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич

Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.11.1952

Сын: Врублевский Юрий Адольфович

Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Антонина Адольфовна

Отец ребёнка: Врублевский Адольф Николаевич

Смерть
Неизвестно
Украина
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