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Врублевский Адольф Николаевич

Место рождения

СССР

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

13.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Врублевский Николай

Мать: Врублевский Виктория Антоновна

СССР
Рождение ребёнка
17.02.1946

Сын: Врублевский Анатолий Адольфович

Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.09.1950

Сын: Врублевский Александр Адольфович

Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна

Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.11.1952

Сын: Врублевский Юрий Адольфович

Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Антонина Адольфовна

Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна

Смерть
13.09.1976
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область