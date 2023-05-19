Врублевский Адольф Николаевич
Место рожденияСССР
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти13.09.1976
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Отец: Врублевский Николай
СССР
Рождение ребёнка
17.02.1946
Сын: Врублевский Анатолий Адольфович
Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.1950
Сын: Врублевский Александр Адольфович
Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна
Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.11.1952
Сын: Врублевский Юрий Адольфович
Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Антонина Адольфовна
Мать ребёнка: Врублевская Мария Дмитриевна
Смерть
13.09.1976
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область