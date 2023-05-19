Врублевский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевский Николай

Место рождения

Украина, Хмельницкая область, Ярмолине́цкий район, пгт Ярмолинцы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Хмельницкая область, Ярмолине́цкий район, пгт Ярмолинцы
Рождение ребёнка
12.11.1924

Дочь: Самойлова Станислава Николаевна

Мать ребёнка: Врублевский Виктория Антоновна

Рождение ребёнка
23.12.1926

Сын: Врублевский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1929

Сын: Врублевский Адольф Николаевич

Мать ребёнка: Врублевский Виктория Антоновна

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врублевский Виктория Антоновна

Смерть
Неизвестно