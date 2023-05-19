Врублевский Николай
Место рожденияУкраина, Хмельницкая область, Ярмолине́цкий район, пгт Ярмолинцы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Хмельницкая область, Ярмолине́цкий район, пгт Ярмолинцы
Рождение ребёнка
12.11.1924
Дочь: Самойлова Станислава Николаевна
Мать ребёнка: Врублевский Виктория Антоновна
Рождение ребёнка
23.12.1926
Сын: Врублевский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1929
Сын: Врублевский Адольф Николаевич
Мать ребёнка: Врублевский Виктория Антоновна
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно