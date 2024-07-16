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Рожков Иван Григорьевич

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Место рождения

Поярково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.09.1912

Дата смерти

02.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912

Отец: Рожков Григорий Максимович

Мать: Рожкова Пелагея Степановна

Поярково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1947

Дочь: Кулькова (Рожкова) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1949

Дочь: Гвоздева (Рожкова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1950

Сын: Рожков Николай Иванович

Мать ребёнка: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Смерть
02.06.1984

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