Рожков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1912
Дата смерти02.06.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1947
Дочь: Кулькова (Рожкова) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
16.06.1949
Дочь: Гвоздева (Рожкова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1950
Мать ребёнка: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна
Смерть
02.06.1984