Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1920
Дата смерти02.05.2008
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зайцева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1947
Дочь: Кулькова (Рожкова) Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Рожков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
16.06.1949
Дочь: Гвоздева (Рожкова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рожков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1950
Отец ребёнка: Рожков Иван Григорьевич
Смерть
02.05.2008