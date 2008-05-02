Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.11.1920

Дата смерти

02.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зайцева Анна Степановна

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1947

Дочь: Кулькова (Рожкова) Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Рожков Иван Григорьевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1949

Дочь: Гвоздева (Рожкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рожков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1950

Сын: Рожков Николай Иванович

Отец ребёнка: Рожков Иван Григорьевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Смерть
02.05.2008

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