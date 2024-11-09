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Рожкова Пелагея Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Митрофан

Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Рожков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рожков Григорий Максимович

Поярково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Семёнов Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Семёнов Митрофан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957

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