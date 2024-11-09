Рожкова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Митрофан
Рождение ребёнка
27.09.1912
Отец ребёнка: Рожков Григорий Максимович
Поярково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Семёнов Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Семёнов Митрофан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957