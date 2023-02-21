Лыкова (Галышкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыкова (Галышкина) Евдокия

Лыкова (Галышкина) Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

19.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Галышкин Матвей

Мать: Галышкина Ховронья

Рождение ребёнка
Около 11.07.1909

Дочь: Зазыкина Елена

Отец ребёнка: Лыков Иван

Рождение ребёнка
04.12.1914

Дочь: Иконникова Екатерина

Отец ребёнка: Лыков Иван

Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Лыков Георгий

Отец ребёнка: Лыков Иван

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лыков (lykov) Николай Ivanovich)

Отец ребёнка: Лыков Иван

Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Лыков Александр

Отец ребёнка: Лыков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Михаил

Отец ребёнка: Лыков Иван

Смерть
19.11.1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close