Лыкова (Галышкина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти19.11.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Галышкин Матвей
Мать: Галышкина Ховронья
Рождение ребёнка
Около 11.07.1909
Дочь: Зазыкина Елена
Отец ребёнка: Лыков Иван
Рождение ребёнка
04.12.1914
Дочь: Иконникова Екатерина
Отец ребёнка: Лыков Иван
Рождение ребёнка
06.05.1917
Сын: Лыков Георгий
Отец ребёнка: Лыков Иван
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лыков (lykov) Николай Ivanovich)
Отец ребёнка: Лыков Иван
Рождение ребёнка
05.10.1926
Сын: Лыков Александр
Отец ребёнка: Лыков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Михаил
Отец ребёнка: Лыков Иван
Смерть
19.11.1966