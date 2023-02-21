Иконникова (Лыкова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1914
Дата смерти25.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914
Отец: Лыков Иван
Мать: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
09.07.1938
Дочь: Ермакова Тамара
Отец ребёнка: Иконников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Иконников Владимир
Отец ребёнка: Иконников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1975