Иконникова (Лыкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконникова (Лыкова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1914

Дата смерти

25.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914

Отец: Лыков Иван

Мать: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
09.07.1938

Дочь: Ермакова Тамара

Отец ребёнка: Иконников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Иконников Владимир

Отец ребёнка: Иконников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Николай Иванович

Смерть
25.12.1975
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