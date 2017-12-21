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Лыков Александр
Лыков Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1926
Дата смерти
21.12.2017
Пол
Мужской
Отец
Лыков Иван
1882 г.р.
Мать
Лыкова (Галышкина) Евдокия
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926
Отец:
Лыков Иван
Мать:
Лыкова Евдокия
Смерть
21.12.2017
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