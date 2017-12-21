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Лыков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1926

Дата смерти

21.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926

Отец: Лыков Иван

Мать: Лыкова Евдокия

Смерть
21.12.2017
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