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Лыков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лыков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 11.07.1909

Дочь: Зазыкина Елена

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
04.12.1914

Дочь: Иконникова Екатерина

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Лыков Георгий

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лыков (lykov) Николай Ivanovich)

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Лыков Александр

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Михаил

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия

Смерть
1956
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