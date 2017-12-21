Лыков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Лыков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 11.07.1909
Дочь: Зазыкина Елена
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
04.12.1914
Дочь: Иконникова Екатерина
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
06.05.1917
Сын: Лыков Георгий
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лыков (lykov) Николай Ivanovich)
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
05.10.1926
Сын: Лыков Александр
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Михаил
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия
Смерть
1956