Тимофей Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Ефим Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Матвей Тимофеев
Мать ребёнка: Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Савелий Тимофеев
Мать ребёнка: Татьяна Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Афимья Тимофеева
Мать ребёнка: Татьяна Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефремова
Смерть
Неизвестно