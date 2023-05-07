Тимофей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Ефимов

Тимофей Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Ефим Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Татьяна Ефремова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Савелий Тимофеев

Мать ребёнка: Татьяна Ефремова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Афимья Тимофеева

Мать ребёнка: Татьяна Ефремова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефремова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close