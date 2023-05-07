Ефим Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Евдокимов

Ефим Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Евдоким Игнатов

Мать: Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ефрем Ефимов

Мать ребёнка: Марья(Марфа) Савельева(Савостьянова)

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Феоктист Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья(Марфа) Савельева(Савостьянова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close