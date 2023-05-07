Ефим Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Евдоким Игнатов
Мать: Аксинья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Тимофей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ефрем Ефимов
Мать ребёнка: Марья(Марфа) Савельева(Савостьянова)
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Феоктист Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789