Татьяна Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1792 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ефимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Савелий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ефимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Афимья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Ефимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Ефимов

Смерть
Неизвестно
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