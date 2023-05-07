Татьяна Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Матвей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Савелий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Афимья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Ефимов
Смерть
Неизвестно