Шмараев Осип Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шмараева) Прасковья Осиповна
Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шмараев Афанасий Осипович
Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Шмараева) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шмараева) Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна
Смерть
Неизвестно