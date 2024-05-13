Шмараев Осип Иванович 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Осип Иванович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Шмараев Иван Яковлевич

Мать: Шмараева (Шершнева) Февронья Игнатовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмараев Кондрат Осипович

Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шмараева) Прасковья Осиповна

Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шмараев Афанасий Осипович

Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Шмараева) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шмараева) Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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