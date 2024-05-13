Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шмараева) Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шмараев Афанасий Осипович
Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Шмараева) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шмараева) Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович
Смерть
Неизвестно