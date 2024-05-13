Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Жарикова) Февронья Семеновна

Место рождения

Мощеное, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Мощеное, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мощеное, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмараев Кондрат Осипович

Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шмараева) Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шмараев Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Шмараева) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шмараева) Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Шмараев Осип Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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