Кочетовъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетовъ Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кочетовъ Федоръ

Мать: Кочетова Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Крестинья

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кочетовъ Платонъ

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кочетовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кочетовъ Андрей

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Карева Прасковья Ульянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Авдотья Хариотонова

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