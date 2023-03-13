Кочетовъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кочетовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Крестинья
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кочетовъ Платонъ
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кочетовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кочетовъ Андрей
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Хариотонова
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно