Кочетова Авдотья Хариотонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Крестинья
Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кочетовъ Платонъ
Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кочетовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кочетовъ Андрей
Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетовъ Игнатий
Смерть
1792