Кочетова Авдотья Хариотонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Авдотья Хариотонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Крестинья

Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кочетовъ Платонъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кочетовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кочетовъ Андрей

Отец ребёнка: Кочетовъ Игнатий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетовъ Игнатий

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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