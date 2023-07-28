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Виногоров Александр Абрамович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1884

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Виногоров Абрам Ильич

Мать: Виногорова Домна Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1911

Сын: Виногоров Пётр Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Иван Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1920

Сын: Виногоров Павел Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Сын: Виногоров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Афанасия Лаврентьевна

Смерть
1954
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл