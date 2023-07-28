Виногоров Александр Абрамович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1911
Сын: Виногоров Пётр Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Иван Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Виногоров Павел Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Виногоров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Афанасия Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954