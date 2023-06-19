Виногоров Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Алексей Александрович

Виногоров Алексей Александрович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Виногоров Александр Абрамович

Мать: Виногорова Афанасия Лаврентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1950

Сын: Виногоров Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Виногорова Нина Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Виногорова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Виногорова Нина Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1955

Сын: Виногоров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Виногорова Нина Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Нина Григорьевна