Виногоров Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1950
Сын: Виногоров Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Виногорова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Виногорова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Виногорова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Виногоров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Виногорова Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно