Виногорова (Виногорова) Афанасия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1911
Сын: Виногоров Пётр Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Иван Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Виногоров Павел Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Виногоров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974