Виногорова (Виногорова) Афанасия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Афанасия Лаврентьевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1889

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Виногоров Лаврентий Ильич

Мать: Виногорова Ольга Филипповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1911

Сын: Виногоров Пётр Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Иван Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1920

Сын: Виногоров Павел Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Сын: Виногоров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Абрамович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Александр Абрамович

Смерть
1974
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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