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Чувашев Василий Семенов

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Место рождения

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Чувашев Симеон Андреев

Мать: Чувашева Ирина Андроновна

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.10.1923

Жена: Чувашева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Ким Васильевич

Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.11.1941
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