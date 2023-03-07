Чувашев Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти17.11.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Чувашев Симеон Андреев
Бракосочетание
17.10.1923
Жена: Чувашева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чувашева Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1941