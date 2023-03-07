Чувашев Симеон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Симеон Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.

Сын: Чувашев Егор Семенов

Мать ребёнка: Чувашева Ирина Андроновна

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Чувашев Василий Семенов

Мать ребёнка: Чувашева Ирина Андроновна

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Ирина Андроновна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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