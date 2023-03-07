Чувашев Симеон Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.
Сын: Чувашев Егор Семенов
Мать ребёнка: Чувашева Ирина Андроновна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Чувашева Ирина Андроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно