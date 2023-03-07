Чувашева (Останина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Останин Сергей Михайлов
Мать: Останина Мария Карповна
Бракосочетание
17.10.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов
Смерть
1982