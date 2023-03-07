Чувашева (Останина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Останина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Останин Сергей Михайлов

Мать: Останина Мария Карповна

Бракосочетание
17.10.1923

Муж: Чувашев Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Ким Васильевич

Отец ребёнка: Чувашев Василий Семенов

Смерть
1982
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