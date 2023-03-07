Чувашев Ким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Ким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувашев Василий Семенов

Мать: Чувашева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
1961
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