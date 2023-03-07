Мокеев Андрей Евстафиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокеев Андрей Евстафиев

Мокеев Андрей Евстафиев

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Мать: Мокеева Ульяна Алексеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Мокеева Евдокия Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.

Сын: Мокеев Павел Андреев

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мокеев Василий Андреев

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.

Дочь: Зелюкова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мокеев Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1902
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close