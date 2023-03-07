Мокеев Андрей Евстафиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
Около 1877
Жена: Мокеева Евдокия Еремеева
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.
Сын: Мокеев Павел Андреев
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.
Дочь: Зелюкова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мокеев Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Еремеева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902