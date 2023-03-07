Зелюкова (Мокеева) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗелюкова (Мокеева) Прасковья Андреевна

Зелюкова (Мокеева) Прасковья Андреевна

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1885 ст.

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885 ст.

Отец: Мокеев Андрей Евстафиев

Мать: Мокеева Евдокия Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1901

Муж: Зелюков (прохоров) Илья Павлов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шаунина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 21.11.1913 и 22.12.1913

Сын: Зелюков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Сара Ильинична

Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1960
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close