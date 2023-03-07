Зелюкова (Мокеева) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1885 ст.
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885 ст.
Отец: Мокеев Андрей Евстафиев
Мать: Мокеева Евдокия Еремеева
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шаунина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов
Рождение ребёнка
Между 21.11.1913 и 22.12.1913
Сын: Зелюков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Сара Ильинична
Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Зелюков (прохоров) Илья Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1960