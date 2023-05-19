Зелюков (Прохоров) Илья Павлов
Место рождения
Дата рождения22.07.1883 ст.
Дата смерти02.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1883 ст.
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шаунина Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Между 21.11.1913 и 22.12.1913
Сын: Зелюков Михаил Ильич
Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Сара Ильинична
Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1964