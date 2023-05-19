Зелюков (Прохоров) Илья Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюков (Прохоров) Илья Павлов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.07.1883 ст.

Дата смерти

02.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1883 ст.

Отец: Зелюков (прохоров) Павел Ильин

Мать: Зелюкова Екатерина Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1901

Жена: Зелюкова Прасковья Андреевна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шаунина Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 21.11.1913 и 22.12.1913

Сын: Зелюков Михаил Ильич

Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Сара Ильинична

Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Зелюкова Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.01.1964
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область