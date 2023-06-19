Мокеева (Блинова) Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Блинова) Ульяна Алексеева

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

31.01.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Блинов Алексей Яковлев

Мать: Блинова Татьяна Устимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Мокеев Андрей Евстафиев

Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Мокеев Прокопий Евстафиев

Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Мокеев Тимофей Евстафиев

Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Васса Евстафиева

Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1871 ст.

Сын: Мокеев Василий Евстафиев

Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
31.01.1891 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от простуды