Мокеева (Блинова) Ульяна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти31.01.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Блинов Алексей Яковлев
Мать: Блинова Татьяна Устимова
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Мокеев Прокопий Евстафиев
Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Васса Евстафиева
Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Рождение ребёнка
06.03.1871 ст.
Отец ребёнка: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1891 ст.
Причина смерти: от простуды