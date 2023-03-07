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Мокеев Василий Евстафиев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.03.1871 ст.

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1871 ст.

Отец: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Мать: Мокеева Ульяна Алексеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мокеев Василий Василиев

Мать ребёнка: Мокеева Ирина Аркадьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мокеев Иван Василиев

Мать ребёнка: Мокеева Ирина Аркадьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Ирина Аркадьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1902
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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