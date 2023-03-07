Мокеев Василий Евстафиев
Место рождения
Дата рождения06.03.1871 ст.
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1871 ст.
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Мокеева Ирина Аркадьева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мокеев Иван Василиев
Мать ребёнка: Мокеева Ирина Аркадьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокеева Ирина Аркадьева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902