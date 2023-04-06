Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

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Место рождения

Коноплянка

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

20.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Мокеев Данила Лазарев

Мать: Мокеева Василиса Киреева

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Мокеев Андрей Евстафиев

Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Мокеев Прокопий Евстафиев

Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Мокеев Тимофей Евстафиев

Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Васса Евстафиева

Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
06.03.1871 ст.

Сын: Мокеев Василий Евстафиев

Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Ульяна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1899 ст.
Причина смерти: от горячки
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