Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти20.08.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Мокеев Данила Лазарев
Мать: Мокеева Василиса Киреева
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Мокеев Прокопий Евстафиев
Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Васса Евстафиева
Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
06.03.1871 ст.
Мать ребёнка: Мокеева Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокеева Ульяна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1899 ст.
Причина смерти: от горячки