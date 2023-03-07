Мокеева (Карасева) Василиса Киреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Карасев Кирей Алексеев
Мать: Карасева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мокеев Иван Данилов
Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья Данилова
Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов
Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850