Мокеева (Карасева) Василиса Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Карасева) Василиса Киреева

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Карасев Кирей Алексеев

Мать: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мокеев Иван Данилов

Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мокеев Гавриил Данилов

Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Мокеев Матвей Данилов

Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Данилова

Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мокеев Евстафий (Астафий) Данилов

Отец ребёнка: Мокеев Данила Лазарев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Данила Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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