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Карасев Кирей Алексеев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Карасев Алексей Тарасов

Мать: Карасева Христинья Антипина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Карасев Егор Киреев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Карасев Дмитрий Киреев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мокеева Василиса Киреева

Мать ребёнка: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Варвара Киреева

Мать ребёнка: Карасева Дарья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1830
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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