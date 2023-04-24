Карасев Кирей Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Карасев Егор Киреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мокеева Василиса Киреева
Мать ребёнка: Карасева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Варвара Киреева
Мать ребёнка: Карасева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830