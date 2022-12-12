Шильников Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.08.1915
Дата смерти11.04.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915
Отец: Шильников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1946
Дочь: Поликарпова Галина Александровна
Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1948
Дочь: Краморова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Семеновна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Документ находится в: ЦАМО (Центральный Архив Министерства Обороны) шкаф 62, ящик 5
Смерть
11.04.1993
Маслова Гора, Зубцовский муниципальный район, Тверская область