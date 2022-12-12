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Шильников Александр Михайлович

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Место рождения

Аристово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.08.1915

Дата смерти

11.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915

Отец: Шильников Михаил

Мать: не указана

Аристово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1946

Дочь: Поликарпова Галина Александровна

Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Краморова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Семеновна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Документ находится в: ЦАМО (Центральный Архив Министерства Обороны) шкаф 62, ящик 5
Смерть
11.04.1993
Маслова Гора, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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