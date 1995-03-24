Шильникова (Бабилина) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1917
Дата смерти24.03.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Отец: Бабилин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Поляков Вячеслав
Отец ребёнка: Поляков -
Рождение ребёнка
20.07.1946
Дочь: Поликарпова Галина Александровна
Отец ребёнка: Шильников Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1948
Дочь: Краморова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Шильников Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков -
Смерть
24.03.1995