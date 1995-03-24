Шильникова (Бабилина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова (Бабилина) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Бабилово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.01.1917

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917

Отец: Бабилин Семен

Мать: не указана

Бабилово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Поляков Вячеслав

Отец ребёнка: Поляков -

Рождение ребёнка
20.07.1946

Дочь: Поликарпова Галина Александровна

Отец ребёнка: Шильников Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Краморова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Шильников Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков -

Смерть
24.03.1995
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