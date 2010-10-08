Краморова (Шильникова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краморова (Шильникова) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1948

Дата смерти

08.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948

Отец: Шильников Александр Михайлович

Мать: Шильникова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
?.10.1974

Сын: Краморов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Краморов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краморов Николай Павлович

Смерть
08.10.2010
Ожибоково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена на кладбище в Ожибоково, вместе с мужем сестры Леонидом Павловичем Соловьевым
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