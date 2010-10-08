Краморова (Шильникова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1948
Дата смерти08.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948
Рождение ребёнка
?.10.1974
Сын: Краморов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Краморов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2010
Ожибоково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена на кладбище в Ожибоково, вместе с мужем сестры Леонидом Павловичем Соловьевым