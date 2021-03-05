Поликарпова (Шильникова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова (Шильникова) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1946

Дата смерти

05.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1946

Отец: Шильников Александр Михайлович

Мать: Шильникова Евдокия Семеновна

Бракосочетание
1966

Муж: Соловьев Леонид Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1967

Дочь: Турыгина Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Соловьев Леонид Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1972

Дочь: Юдаева Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Соловьев Леонид Павлович

Рождение ребёнка
24.04.1981

Дочь: Косик Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Поликарпов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарпов Сергей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.2021
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