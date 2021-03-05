Поликарпова (Шильникова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1946
Дата смерти05.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1946
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
06.09.1967
Дочь: Турыгина Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Соловьев Леонид Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1972
Дочь: Юдаева Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Соловьев Леонид Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1981
Дочь: Косик Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Поликарпов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.2021