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Петров Фотей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Петров Стефан Силович

Мать: Петрова Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петров Антоний Фотеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Петров Михаил Фотеевич

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Петров Иоанн Фотеевич

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Андрей Фотеевич

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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