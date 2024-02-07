Петров Фотей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно