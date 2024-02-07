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Петров Антоний Фотеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Петров Фотей Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Петрова Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Петров Феодор Антонович

Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Петрова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петров Александр Антонович

Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
07.08.1905

Сын: Петров Андрей Антонович

Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Петрова Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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