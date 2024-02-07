Петров Антоний Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Петров Фотей Стефанович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Петрова Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Петрова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петров Александр Антонович
Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
07.08.1905
Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петрова Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Петрова Васса Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно