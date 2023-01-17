село Пелым, село Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Пелым

Кочевский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8599Пелым, дер.при рч. Нылве.2405227130126Часовень православных 2. Хлебных магазинов 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Юксеевская волость
1846. Пелым, деревня бывшая государственная, при речке Нылве, дворов 46, жителей 276, 2 ч, земская почтовая станция, ярмарка 1-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кочевский район
345567Пелымсело59°44'00"54°22'00"O-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кочевский муниципальный район, Пелымское сельское поселение
57819412101с Пелымсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close