Беспаленко Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1918
Дата смерти09.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беспаленко) ?
Мать ребёнка: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспаленко Олег
Мать ребёнка: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна
Работа или профессия
12.01.1982
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Партийный Контроль оЭМК
Смерть
09.10.1991