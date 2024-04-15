Беспаленко Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспаленко Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1918

Дата смерти

09.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1918

Отец: Беспаленко Павел Михайлович

Мать: Беспаленко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беспаленко) ?

Мать ребёнка: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспаленко Олег

Мать ребёнка: Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна

Работа или профессия
12.01.1982
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Партийный Контроль оЭМК
Смерть
09.10.1991

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