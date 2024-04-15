Беспаленко Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти10.11.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Иванов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Беспаленко Павел Михайлович
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
03.06.1918
Сын: Беспаленко Николай Павлович
Отец ребёнка: Беспаленко Павел Михайлович
Смерть
10.11.1950
Лушниковка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область