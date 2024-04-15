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Беспаленко Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

10.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Иванов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Беспаленко Юрий Павлович

Отец ребёнка: Беспаленко Павел Михайлович

Бракосочетание
1914

Муж: Беспаленко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Беспаленко Николай Павлович

Отец ребёнка: Беспаленко Павел Михайлович

Смерть
10.11.1950
Лушниковка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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