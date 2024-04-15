Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1928
Дата смертиОколо 20.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беспаленко) ?
Отец ребёнка: Беспаленко Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспаленко Олег
Отец ребёнка: Беспаленко Николай Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Около 20.09.1985