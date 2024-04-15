Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспаленко (Сухорукова) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1928

Дата смерти

Около 20.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928

Отец: Сухоруков Александр Петрович

Мать: Сухорукова (Алексеева) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беспаленко) ?

Отец ребёнка: Беспаленко Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспаленко Олег

Отец ребёнка: Беспаленко Николай Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Около 20.09.1985

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