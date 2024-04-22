Глухова (Глухова) Арина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Смехнов Тимофей Ильич
Мать: Смехнова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Глухов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Глухов Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно