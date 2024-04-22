Глухова (Глухова) Арина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Глухова) Арина Тимофеевна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Смехнов Тимофей Ильич

Мать: Смехнова Вера Алексеевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Глухов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Глухов Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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