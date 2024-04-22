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Глухов Андрей Ефимович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
предположительно зафиксирован в семье Глухова Егора Леонтьевича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 стр176-177Стр164-165
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Глухова Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Глухова Арина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Арина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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