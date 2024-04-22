Глухов Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Место жительства
1917
предположительно зафиксирован в семье Глухова Егора Леонтьевича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 стр176-177Стр164-165
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Глухова Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Глухова Арина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Арина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно