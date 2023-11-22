(Глухова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глухова) Надежда Андреевна

(Глухова) Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Андрей Ефимович

Мать: Глухова Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close