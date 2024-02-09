Торлопов Василий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Торлопов Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торлопова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Торлопова Надежда Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Торлопов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Торлопова Надежда Филипповна
Смерть
Неизвестно