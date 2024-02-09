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Торлопов Василий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Торлопов Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торлопова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Торлопова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Торлопов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Торлопова Надежда Филипповна

Смерть
Неизвестно

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