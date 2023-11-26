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Торлопов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Торлопов Василий Иоаннов

Мать: Торлопова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Торлопов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Торлопова Ксения (близнец Татианы) Дмитриевна

Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Торлопова Татиана Димитриевна

Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Торлопова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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