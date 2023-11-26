Торлопов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
1897
Сын: Торлопов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Торлопова Ксения (близнец Татианы) Дмитриевна
Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Торлопова Татиана Димитриевна
Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Торлопова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Торлопова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно