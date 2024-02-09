Торлопова Надежда Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Филипп??
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торлопова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Торлопов Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Торлопов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Торлопов Василий Иоаннов
Смерть
Неизвестно