Торлопова Надежда Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торлопова Надежда Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Филипп??

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торлопова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Торлопов Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Торлопов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Торлопов Василий Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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