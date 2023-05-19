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Селиванов Василий Петрович

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.02.1865

Дата смерти

16.12.1922

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1865

Отец: Селиванов Петр Михайлов

Мать: Селиванова Любовь Адрианова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.10.1887

Жена: Селиванова Варвара Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Селиванов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Селиванова Варвара Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1892

Сын: Селиванов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Селиванова Варвара Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Селиванов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Селиванова Варвара Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
позолотчик по дереву в услужении
Место жительства
Неизвестно
ул Подозерная, дом Ильина, кв 3
Смерть
16.12.1922
44, Ulitsa Oktyabrskaya, Rostov, Russia
Выпадение грыжи