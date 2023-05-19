Селиванов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения20.02.1865
Дата смерти16.12.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1865
Бракосочетание
19.10.1887
Рождение ребёнка
02.11.1888
Сын: Селиванов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Селиванова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
10.08.1892
Сын: Селиванов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Селиванова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1895
Сын: Селиванов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Селиванова Варвара Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
позолотчик по дереву в услужении
Место жительства
Неизвестно
ул Подозерная, дом Ильина, кв 3
Смерть
16.12.1922
44, Ulitsa Oktyabrskaya, Rostov, Russia
Выпадение грыжи