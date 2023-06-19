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Селиванов Петр Васильевич

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.08.1892

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1892

Отец: Селиванов Василий Петрович

Мать: Селиванова Варвара Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Военная служба
С 1914 по 1922
пехота в Германии | 1920.07 - карательный батальон г Ростов 1918 – 1920. Крестьянские восстания в Ярославской губернии Автор:А.Ю. ДАНИЛОВ. - РУССКОЕ СЛОВО - 3 февраля - 43976977386 - Медиаплатформа Ми... Показать все
Место жительства
1920
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Октябрьская 47
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Селиванова Степанида Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Инна Петровна

Мать ребёнка: Селиванова Степанида Михайловна

Работа или профессия
С 1930
Москва, город федерального значения Москва
маляр | мебельщик состоял в союзе металлистов
Место жительства
17.04.1931
Гранатный пер, д 3
переехали из ул малая Пироговская, д 37, кв 15
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Селиванова Степанида Михайловна

Совершение преступления
11.01.1937
бутырская тюрьма
арестован
Арест
11.01.1937
бутырская тюрьма
арестован
Место жительства
С 1937
Гранатный пер, д.3., кв.7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Степанида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Ольга Евгеньевна

Смерть
Около 1939