Селиванов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1892
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1892
Военная служба
С 1914 по 1922
пехота в Германии | 1920.07 - карательный батальон г Ростов 1918 – 1920. Крестьянские восстания в Ярославской губернии Автор:А.Ю. ДАНИЛОВ. - РУССКОЕ СЛОВО - 3 февраля - 43976977386 - Медиаплатформа Ми... Показать все
Место жительства
1920
Октябрьская 47
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Селиванова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Инна Петровна
Мать ребёнка: Селиванова Степанида Михайловна
Работа или профессия
С 1930
Москва, город федерального значения Москва
маляр | мебельщик состоял в союзе металлистов
Место жительства
17.04.1931
Гранатный пер, д 3
переехали из ул малая Пироговская, д 37, кв 15
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Селиванова Степанида Михайловна
Совершение преступления
11.01.1937
бутырская тюрьма
арестован
Арест
11.01.1937
бутырская тюрьма
арестован
Место жительства
С 1937
Гранатный пер, д.3., кв.7
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1939